4:3! CFC überrascht Zweitliga-Absteiger Regensburg

Davis Smith erzielte für die Himmelblauen das 2:0. © Marcus Hengst

Vor der Abfahrt tüteten die Himmelblauen noch fix den nächsten Neuzugang ein. Felix Müller (zuletzt Meuselwitz), der letzten Sonntag erstmals gegen Wüstenbrand zur Probe vorspielte, unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre.

"Wir haben eine sehr junge und hungrige Mannschaft. Ich freue mich, jetzt fest Teil davon zu sein und möchte meine gesammelte Erfahrung in der Liga bestmöglich einbringen", sagt der 26-Jährige.

Mit dem 1,94 Meter großen Innenverteidiger reagiert der Club auch auf den langfristigen Ausfall von Robert Zickert. Müller lief wenige Stunden nach seiner Unterschrift gegen Zweitliga-Absteiger Regensburg in der Startelf auf.

In der Partie, die über zweimal 60 Minuten ging, erzielte Stephan Mensah (27.) nach einem Stellungsfehler der Regensburger per Heber die Führung. Davis Smith (29.), der als nächster Neuzugang in den Startlöchern steht, erhöhte auf 2:0.

Leon Ampadu (41.) sorgte für die doch überraschend deutliche Pausenführung.