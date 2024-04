Dieser CFC-Spieler peilt die 100-Spiele-Marke an

Chemnitz – "Diese Niederlage ist sehr bitter. Ich kann es kaum in Worte fassen", meinte CFC -Verteidiger Niclas Walther (21) nach dem 1:2 gegen den ZFC Meuselwitz .

CFC-Eigengewächs Niclas Walther (21) nach der Niederlage gegen Meuselwitz. Das hatte er sich anders vorgestellt. © Picture Point/Gabor Krieg

Es hätte sein Nachmittag werden können. Vor Spielbeginn verkündete Stadionsprecher Olaf Kadner die Vertragsverlängerung der Himmelblauen mit dem 21 Jahre alten Eigengewächs, das schon 80 Regionalliga-Einsätze vorweisen kann und in der neuen Saison die 100er-Marke knacken wird.

Trainer Christian Tiffert (42) bot Walther gegen den ZFC in der Dreier-Abwehrkette als linker Innenverteidiger auf. Es war der dritte Startelf-Einsatz in Folge für den Sohn des früheren Zweitligaprofis Hendrik Liebers (48). Leider ohne erfolgreiches Ende.

"Wir kassieren zwei Standard-Tore, die man verhindern kann. In der ersten Halbzeit haben wir bei Ballbesitz nicht das gezeigt, was wir in den letzten Wochen auf den Rasen gebracht haben. Nach dem Seitenwechsel haben wir alles versucht, hatten auch Chancen. Leider sollte es nicht sein", analysierte Walther die 13. Saisonniederlage der Chemnitzer.