Abseitstor, Aluminium-Treffer: CFC kassiert unglückliche Niederlage beim SV Babelsberg!

Anschließend kam Farbe ins Spiel. Schipke verteilte innerhalb von fünf Minuten drei Gelbe Karten, nach einem taktischen Foul auch an Tobias Müller. Der war bereits in den letzten beiden Partien der Chemnitzer gegen den Berliner AK 07 und den BFC Dynamo verwarnt worden.

Die in neongelben Trikots auflaufenden Himmelblauen waren sofort drin in der Partie und hätten sich für ihren mutigen Auftritt Mitte der ersten Halbzeit fast mit dem 1:0 belohnt. Allerdings hatte der Schiedsrichter-Assistent etwas dagegen.

Babelsberg-Spieler Rico Gladrow (M.) trifft kurz vor der Pause zum 0:1. © picture point/Sven Sonntag

In der 36. Minute rückte Ex-CFC-Torjäger Daniel Frahn erstmals in den Mittelpunkt. In aussichtsreicher Position zielte der 36-Jährige, der am vergangenen Spieltag sein 100. Tor für die Filmstädter erzielt hatte, über den Kasten von David Wunsch.

Kurz vor der Pause musste der Gäste-Schlussmann hinter sich greifen. Rico Gladrow zog aus gut 20 Metern ab. An den abgefälschten Schuss kam Wunsch nicht mehr heran: 1:0 für Babelsberg (43.).

Mensah wäre noch vor dem Halbzeitpfiff fast der Ausgleich gelungen. Der Kopfball des Angreifers landete am Aluminium. Nach dem Seitenwechsel drängte die Elf von Trainer Christian Tiffert auf den Ausgleich.

Leon Damer, der am Samstag beim 3:1-Überraschungssieg gegen den BFC Dynamo mit einem Doppelpack geglänzt hatte, scheiterte in der 52. und 54. Minute an Torwart Luis Klatte.

Auch Manuel Reutter brachte den Ball in der Nachspielzeit nicht im SVB-Tor unter. So blieb es bei der knappen, unglücklichen Niederlage für den CFC.