Am Samstag Kellerduell für den CFC: "Den VFC wird keiner unterschätzen!"

Felix Müller will mit seinem CFC gegen Plauen endlich den ersten Regionalliga-Heimsieg der Saison bejubeln. © picture point/Sven Sonntag

"Davor hatten wir auch gute Auftritte, wo uns leider das Tor gefehlt hat. Es ist ein frischer Wind drin. Das ist der richtige Weg. Wir müssen jetzt aber dranbleiben und wirklich weitermachen, damit es in der Tabelle endlich nach oben geht", fordert Müller.

Die Grundlage für ein erfolgreiches Heimspiel gegen Plauen sieht der Abwehrhüne, der am Samstag sein 197. Regionalligaspiel bestreitet, in der Abwehrarbeit: "Das geht vorn los bei unseren beiden Stürmern. Sie laufen wirklich extrem viel. Und das zieht sich bis in die letzte Reihe durch. Jeder will das eigene Tor verteidigen. Das ist die Basis. Ohne Gegentor verlierst du schon mal nicht."

Abheben wird bei den Chemnitzern nach dem rauschenden Pokalfest keiner, da ist sich Müller sicher: "Da wird jeder von uns schlau genug sein. Und der Trainer wird uns auch davor warnen. Jeder muss wie im Pokal seine Leistung auf den Platz bringen, denn wir wollen endlich auch in der Liga ein Heimspiel gewinnen."

Das gelang dem CFC - Schlusslicht in der separaten Heimtabelle - in dieser Saison noch nicht.