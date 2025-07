Ansturm auf die Dauerkarten beim CFC: Wann fällt die 1966er-Marke?

Angelehnt an das Gründungsjahr des CFC will der Verein dieses Jahr die 1966. Jahreskarte knacken. © CFC

Über 1300 Saisontickets hat der Regionalligist bereits abgesetzt. Das große Ziel rückt näher: Die symbolische Marke von 1966 Jahreskarten wollen die Chemnitzer knacken - angelehnt an das Gründungsjahr des Vereins.

Diese Marke dürfte weit vor dem Anpfiff des ersten Spiels am 27. Juli gegen den Greifswalder FC fallen. "Dass wir so früh so viele Dauerkarten absetzen konnten, zeigt, wie groß die Vorfreude in Chemnitz und bei allen CFC-Fans schon jetzt auf die neue Spielzeit ist. Jetzt heißt es: gemeinsam weiter dranbleiben, um die 1966 zu schaffen", erklärt CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand.

Die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (37) bringt sich derweil weiter in Schwung. Am vergangenen Wochenende war die Form der Duda-Jungs schon beachtlich. Oberligist Halberstadt wurde mit 5:0 vom Platz gefegt.