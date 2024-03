Auch dieser Stammspieler hält dem CFC die Treue!

Chemnitz - Der Chemnitzer FC hat einen weiteren Stammspieler über die aktuelle Saison hinaus an den Verein gebunden. Manuel Reutter (22) unterschrieb am Freitag einen neuen, bis 30. Juni 2025 laufenden Einjahresvertrag mit Option für weitere zwölf Monate.

Manuel Reutter (22) verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Chemnitzer FC. © Chemnitzer FC / Ludwig

Der Verteidiger war vor einem Jahr zum Nordost-Regionalligisten gekommen und hatte auf Anhieb eingeschlagen. "Manuel hat in der bisherigen Saison gezeigt, was er draufhat. Wir sind von seinen Fähigkeiten überzeugt und wollen mit ihm in die Zukunft gehen", betonte CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand.



Reutter war im vergangenen Sommer vom Südwest-Regionalligisten FSV Frankfurt zum CFC gewechselt und konnte sich in der Mannschaft von Trainer Christian Tiffert (42) direkt einen Stammplatz erkämpfen.

Nach sechs Spieltagen war für den schnellen und dribbelstarken Außenverteidiger aber erst einmal Schluss.

Anfang September zog sich Reutter beim Landespokalspiel in Oelsnitz eine schwere Sprunggelenksfraktur zu und fiel monatelang aus.