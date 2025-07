"Auffälliger Blutwert": CFC-Abwehrchef Zickert verpasst den Saisonstart

Zickert richtete sich in einer persönlichen Stellungnahme an die CFC-Familie: "Erst einmal möchte ich allen Menschen sagen, denen ich wichtig bin, dass es mir gut geht - und sich niemand Sorgen machen braucht. Ja, ich kann derzeit nicht trainieren und Fußball spielen. Das ist schmerzhaft, weil ich diesen Sport liebe und in den letzten 25 Jahren vieles diesem Weg untergeordnet habe. Aber es ist am Ende eben auch nur Fußball."

In den zurückliegenden Tagen wurden bereits umfassende medizinische Untersuchungen durchgeführt. Dabei konnte glücklicherweise ausgeschlossen werden, dass eine ernsthafte oder bedrohliche Erkrankung vorliegt. Weitere spezialisierte Abklärungen werden in den kommenden Wochen folgen.

Wann Zickert wieder auf den Platz zurückkehren kann, ist unklar. © Picture Point/Gabor Krieg

CFC-Sportdirektor Chris Löwe (36) betont die Bedeutung des Routiniers - sportlich wie menschlich: "Robert hat eine Ausnahmestellung als Mensch und Fußballer in unserer Mannschaft. Wie schwer sein Ausfall wiegt, kann sich also jeder denken. In der vergangenen Saison hat 'Zicke' eindrucksvoll unter Benjamin Duda gezeigt, wozu er auch mit 35 Jahren noch in der Lage ist - wenn er das volle Vertrauen des Trainers und des Umfelds spürt. Aber all das tritt jetzt in den Hintergrund."

Zickert verriet, dass die vergangenen Tage und Wochen für ihn nicht einfach waren.

"Der erste Moment nach dem Feststellen des Blutwertes war gewiss nicht leicht. Aber seitdem klar ist, dass es sich um keine lebensbedrohliche Situation handelt, geht es mir gut. Das relativiert vieles im Leben. Ich empfinde momentan einfach nur Dankbarkeit - auch, weil mir so viele Menschen helfen."

Löwe schildert, wie eng der Verein die Situation begleitet: "Ich persönlich, aber auch alle anderen im Verein, die nah an der Mannschaft dran sind, begleiten 'Zicke' seit der ersten Diagnose sehr eng. Da war auch die ein oder andere schlaflose Nacht dabei – das möchte ich nicht verschweigen. Wir werden Robert weiterhin alle erdenkliche Unterstützung zukommen lassen. Es gibt keinerlei Zeitdruck – Gesundheit und Mensch stehen zu 100 Prozent im Vordergrund."