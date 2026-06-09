Bali, Rom, New York, Gardasee: Hier verbringen die CFC-Spieler den heißen Sommer
Chemnitz - Noch reichlich eine Woche können sich die Spieler vom Chemnitzer FC erholen. Am 17. Juni um 11 Uhr startet Trainer Benjamin Duda (38) beim Fußball-Regionalligisten die Vorbereitung auf die neue Saison.
Zehn neue Spieler wird der Fußball-Lehrer zum Auftakt begrüßen können. Neun sind bekannt, eine Vertragsunterschrift fehlt noch.
Duda selbst tankte Kraft in Polen und Griechenland. Wohin hat es die Spieler der Himmelblauen verschlagen?
Drei Mann erholten sich auf einer der zahlreichen griechischen Insel. Maurizio Grimaldi (23), Johannes Pistol (24) und Anton Rücker (25, er verlässt den Verein) erkundeten Zakynthos. Die drittgrößte der Ionischen Inseln lockt mit türkisblauem Wasser, felsigen Buchten, jeder Menge Sonne und Spaß.
Neuzugang Leonhard von Schroetter (27) genoss die Sommerpause gemeinsam mit seiner Freundin am Gardasee. Genauer gesagt verschlug es das Duo nach Lazise, einen der schönsten Orte am südöstlichen Ufer. Zwischen engen Gassen, italienischem Flair und Seepromenade sammelt der Defensiv-Allrounder Kraft für seine erste Saison im CFC-Trikot.
Jan Löhmannsröben (35) - wen sonst? - zog es ins Kolosseum nach Rom. Dort zeigte sich der robuste und zweikampfstarke Innenverteidiger bereits kampfbereit für die kommende Spielzeit. Nach der historischen Zeitreise ging es durch die alten Gassen von Rom. Die Hauptstadt ließ sich nicht nur zu Fuß, sondern auch kulinarisch hervorragend entdecken.
Tobias Stockinger fliegt um die halbe Welt, Georg Hempel bleibt heimatnah
Angreifer Tobias Stockinger (26) flog gemeinsam mit seiner Freundin nach Indonesien. Sie verbrachten zwei Wochen auf Bali und genossen dort traumhafte Strände, tropische Temperaturen und beeindruckende Landschaften.
Nicht ganz so weit ging es für Youngster Georg Hempel (19). Der Mittelfeldspieler entschied sich bewusst für Ruhe und Natur. Gemeinsam mit seiner Familie verbrachte er einige Tage in einem Tiny House nahe Liberec in Tschechien.
Mittelstürmer Jonas Marx (21) genoss in Kotor (Montenegro) Berge, Meer, Altstadt-Flair und guten Kaffee. Domenico Alberico (27) erkundete mit seiner Verlobten die Straßen von New York City.
Tom Baumgart (28) flog an die Ostküste Mallorcas. Sonne, Meer und mediterranes Flair bildeten den perfekten Rahmen für entspannte Urlaubstage.
Titelfoto: Bildmontage: privat (4)