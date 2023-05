Bei Keller ist der Knoten geplatzt: CFC-Trainer Tiffert sieht viel Potenzial im 21-Jährigen

Chemnitz - Zweimal in Folge in der Startelf - gegen Ende der Saison scheint der Knoten bei CFC-Eigengewächs Stanley Keller (21) endlich geplatzt zu sein.

Da jubelt Stanley Keller (21, M.): Er hat eben das 1:1 im Heimspiel gegen Lok Leipzig erzielt. Morgen bei der kleinen Hertha wird er erneut in der Startelf stehen. © picture point/Sven Sonntag

In der Vorwoche beim 1:1 gegen den 1. FC Lok Leipzig sorgte er in der 24. Minute für den 1:1-Ausgleich. "Es war schön, das Vertrauen vom Trainer zu erhalten und von Beginn an spielen zu dürfen", meinte der 21-Jährige, der seit dem fünften Lebensjahr das Trikot der Himmelblauen trägt. So lange wie kein anderer im Kader von Chefcoach Christian Tiffert (41).



Der hat die Messlatte schon mal sehr hoch gelegt. "Stanley ist ja schon länger dabei, da kann man nicht mehr von einem Talent sprechen", betonte der 41-Jährige, der einst mit 18 für den VfB Stuttgart im Duell mit Bayern München (0:1) sein Bundesliga-Debüt feierte.

Keller kam in der aktuellen und vergangenen Spielzeit zu 43 Regionalliga-Einsätzen. In die Startelf schaffte er es selten.

"Stanley kann auf verschiedenen Positionen spielen. Man darf aber nicht vergessen, dass wir gerade in der Offensive und im zentralen Mittelfeld einen sehr hohen Konkurrenzkampf haben", erklärte Tiffert.