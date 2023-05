Knie-Verletzung: Saison-Aus für CFC-Spieler Löwe!

Das Knie! CFC-Spieler Chris Löwe (34) fällt für mehrere Monate aus. © Picture Point/Gabor Krieg

Der 34-Jährige zog sich beim 0:1 in Jena am Wochenende einen Innenbandriss im linken Knie zu. Er musste nach 74 Minuten ausgewechselt werden. Der gebürtige Plauener wird mehrere Monate ausfallen.



Mag das in der Liga noch verschmerzbar sein - für den CFC geht es um nichts mehr - ist es für das Pokalfinale am 3. Juni bei Lok Leipzig ein herber Verlust. Einer der stabilsten in der gesamten Saison wird fehlen.

Löwe wird aktuell in der Praxis des ehemaligen Teamarztes der deutschen Nationalmannschaft Dr. med. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in München betreut.

"Der Ausfall von Chris wiegt natürlich schwer. Er hat über die gesamte Saison gezeigt, welchen Stellenwert er in unserer Mannschaft hat. Umso tragischer ist es, dass er uns in den letzten Saisonspielen und dem Pokalfinale fehlen wird. Wir wünschen ihm eine gute und schnelle Genesung", so Sportdirektor Marc Arnold (52).

Chris Löwe kehrte im Sommer 2022 zum Chemnitzer FC zurück. Für die Himmelblauen absolvierte er in der laufenden Saison insgesamt 24 Regionalliga-Spiele, in denen er zwei Tore und vier Vorlagen beisteuerte. Hinzu kamen drei Einsätze im Sachsenpokal mit zwei Torvorlagen.