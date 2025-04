Bleibt CFC-Torgarant Bozic? Familie entscheidet mit

Mit diesem Distanzschuss zum 1:1 rettete Dejan Bozic (32, Nummer 33) seiner Mannschaft immerhin noch einen Punkt. © imago/HärtelPRESS

Den Stürmer vom Chemnitzer FC ärgerte die schlechte Chancenverwertung. "Wir müssen einfach konsequent und effizient sein und mit einer 2:0-Führung in die Kabine gehen", erinnerte Bozic an die guten Gelegenheiten von Leon Damer (25) und Jongmin Seo (22). Er selbst scheiterte mit einem Schlenzer aus der Distanz an Hertha-Schlussmann Tim Goller.

Nach der Pause investierten die Berliner mehr in ihr Offensivspiel, gingen durch Ensar Aksakal (23) in der 58. Minute in Führung und vergaben wenig später durch Änis Ben-Hatira (36) die Riesenmöglichkeit zum 2:0.

Dass es am Ende für die Hausherren zu einem Zähler reichte, war dem Geistesblitz von Bozic zu verdanken. Der zog in der 77. Minute aus 25 Metern mit links ab. Der Ball schlug hinter Goller ein.

Bozic: "In dem Moment überlegst du nicht viel. Ich bin ins Zentrum gezogen, hatte ein freies Sichtfeld und habe es einfach probiert. Gott sei Dank ist der Ball im Tor gelandet. An manchen Tagen landet so ein Schuss auch mal unterm Stadiondach."