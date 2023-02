CFC: Bekommt jetzt Eppendorfer seine Chance?

Chemnitz - Zwei Gesperrte, ein Rückkehrer - wer bekommt im Spitzenspiel beim FC Rot-Weiß Erfurt den freien Platz in der CFC -Startformation?

Furkan Kircicek (26) musste nach einer Roten Karte drei Spiele pausieren. © picture point/Sven Sonntag

Als sicher gilt, dass Furkan Kircicek (26) wieder auf dem Rasen stehen wird. Der Offensivmann war gut drauf, kassierte nach einem Schubser im Heimspiel gegen Greifswald die Rote Karte und musste drei Spiele pausieren.

Rot sah in der Vorwoche gegen Halberstadt auch Niclas Walther (20). Die fünfte Gelbe kassierte Robert Zickert 32). Beide fehlen Trainer Christian (41) Tiffert am Samstag im Steigerwaldstadion. Spielt Kircicek von Beginn an, ist noch eine Position vakant. Bekommt Roman Eppendorfer (19) seine Chance?

Das Eigengewächs war die Entdeckung der Hinrunde. In den letzten Spielen vor der Weihnachtspause stand er dreimal in der Startelf. Im neuen Jahr saß der zentrale Mittelfeldspieler, der am Sonntag seinen 20. Geburtstag feiert, plötzlich draußen.

"Roman hat uns mit seinem sehr einfachen und schnörkellosen Fußball extrem viel Stabilität gegeben. Das hat der Mannschaft gutgetan. Er wurde zu Recht gelobt", sagt Tiffert. Der Start ins neue Jahr verlief für Eppendorfer weniger zufriedenstellend.

Für den CFC-Coach nichts Ungewöhnliches bei einem Spieler, der aus der "U19" kam.