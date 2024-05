Ohne Bozic herrscht Flaute im Angriff! CFC verliert bei Viktoria Berlin

Chemnitz - Der Chemnitzer FC kehrt mit leeren Händen aus der Hauptstadt zurück! Vor 555 Zuschauern verlor die Mannschaft von Trainer Christian Tiffert am Sonntag beim FC Viktoria 1889 Berlin mit 0:2. Beide Treffer kassierten die Himmelblauen nach der Pause.

Jannick Wolter (l.) stand in der Hauptstadt erstmals seit Anfang März wieder in der CFC-Startelf. © Marcus Hengst

Dem CFC, der ohne seinen besten Torjäger Dejan Bozic (Leistenprobleme) antrat, fehlte im Angriff die Durchschlagskraft. Nach Verletzungspause wieder dabei: Routinier Robert Zickert. Jannick Wolter durfte erstmals seit Anfang März von Beginn an spielen.



Tiffert hatte vor der Partie angekündigt, im Saisonendspurt verstärkt auf das Personal zu setzen, das über den Sommer hinaus beim CFC spielen wird. Wolter hat noch für eine weitere Spielzeit Vertrag.

Die Berliner, die am 1. Mai im Landespokal gefordert waren und gegen Ex-Regionalligist Lichtenberg 47 in die Verlängerung mussten, legten nach der Pause einen Zahn zu. Laurenz Dehl hatte kurz nach Wiederanpfiff die Führung auf dem Fuß. Er verzog knapp.

In der 51. Minute brachte Oleg Scacun die spielstarken Gastgeber in Führung. Schlussmann David Wunsch sah bei diesem Treffer nicht gut aus. Shean Mensah hätte frei vor dem Chemnitzer Kasten in der 73. Minute erhöhen können.

Dieses Mal war Wunsch auf dem Posten, bereinigte die Situation.