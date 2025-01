CFC-Boss Hildebrand stellt klar: "Die 3. Liga bleibt unser gemeinsames Ziel!"

Chemnitz - Mit 45 Punkten ging der Chemnitzer FC aus der Saison 2023/24. 23 Zähler stehen nach 17 Spielen der aktuellen Serie zu Buche. Mit dem Aufstiegskampf haben die Himmelblauen in den kommenden Monaten nichts zu tun. Doch die Rückkehr in die 3. Liga behalten sie weiter fest im Blick.

Hildebrand übernahm im Juni 2023 in einer ganz schwierigen Phase das Zepter beim CFC und leitete nach dem Rücktritt der Vorstandsvorsitzenden Romy Polster eine neue Ära ein. Zu den ersten Amtshandlungen von Hildebrand zählte die Kündigung des alten hauptamtlichen Geschäftsführers und Sport-Vorstands Marc Arnold.

Hildebrand versprach: "Wir werden alles dafür geben, dass das finanzielle Fundament auch im Jahr 2025 weiter gestärkt wird. Denn die Höhe des Etats unserer ersten Mannschaft - die ohne Wenn und Aber das Zugpferd des gesamten Vereins ist - bildet die Basis, um in den kommenden Jahren die 3. Liga wieder ernsthaft ins Auge fassen zu können. Und genau das sollte unser gemeinsames Ziel sein!"

Das verriet Uwe Hildebrand, Geschäftsführer der CFC Fußball GmbH, der sich zum Jahresende auf der Internetseite des Regionalligisten an die vielen Fans, Sympathisanten und Sponsoren wandte.

Die Chemnitzer wollen auch in diesem Jahr wieder viel jubeln. © Picture Point/Gabor Krieg

Hildebrand versichert: "Wir sind auf dem Weg, unseren geliebten Verein wieder in eine erfolgreichere Zeit zu führen. Dafür brauchen wir weiterhin Geduld, denn wir wollen diesen Weg mit Nachhaltigkeit und gesundem Wachstum beschreiten."

Lobende Worte fand er für Cheftrainer Benjamin Duda (36), der die Regionalliga-Mannschaft am 8. September mit vier Punkten und als Kellerkind übernahm. Jetzt steht der CFC mit 19 Zählern mehr im gesicherten Mittelfeld. Vor der Winterpause feierte die Duda-Elf vier Siege in Folge.

Hildebrand: "Wir haben in den zurückliegenden Wochen und Monaten gesehen, was möglich ist, wenn alle einen klaren Plan und ein gemeinsames Ziel verfolgen. Genau hier wollen wir als Verein im neuen Jahr anknüpfen und gemeinsam die Ärmel hochkrempeln."

Und weiter: "Alle Spieler unserer Mannschaft, die die Höhen und Tiefen des Jahres 2024 miterlebt haben, werden an diesen Erfahrungen weiter wachsen und in Zukunft ganz sicher in ihrer persönlichen Entwicklung davon profitieren."