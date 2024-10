CFC bricht Bann und feiert im Kellerduell ersten Sieg seit Anfang August!

Luckenwalde - Der Bann ist gebrochen! Erstmals seit dem 2. Spieltag (4. August) hat der Chemnitzer FC in der Regionalliga Nordost wieder einen Sieg gefeiert. Im Kellerduell beim Vorletzten FSV Luckenwalde behauptete sich die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda mit 2:0 (1:0).

Die schwarz gekleideten Himmelblauen schwörten sich vor dem Anpfiff in Luckenwalde auf das Kellerduell ein. © Marcus Hengst

Achtmal in Folge konnten die Chemnitzer keinen Dreier einfahren. In der Tabelle waren sie bis auf Platz 16 abgerutscht. Der Sieg am heutigen Samstagnachmittag bei den Brandenburgern verschafft ihnen etwas Luft im Tabellenkeller.

Jetzt heißt es: Am 19. Oktober im heimischen Stadion gegen Schlusslicht VFC Plauen nachwaschen! Dazwischen liegt der Landespokal-Kracher gegen Drittligist Dynamo Dresden (12. Oktober).

Die Chemnitzer übernahmen in Luckenwalde vom Anpfiff weg die Initiative. Sie pressten früh, zwangen die Platzherren zu Fehlern. Besonders auffällig: Neuzugang Jong-min Seo.

Der Südkoreaner, erst zum zweiten Mal dabei, suchte immer wieder den Abschluss. Schlussmann Kevin Tittel, zwischen 2014 und 2018 vier Jahre lang ein Himmelblauer und in dieser Zeit mit 13 Drittliga-Einsätzen für den CFC, war stets auf dem Posten.

Dann stieg Till Jacobi zweimal innerhalb weniger Minuten hart ein. Beim zweiten Mal traf er Niclas Erlbeck (er war für den verletzten Tobias Müller in die Startformation gerückt) mit zu hohem Fuß am Kopf. Schiedsrichter Lukas Pilz aus Magdeburg zückte die Gelbe-Rote Karte. Der FSV spielte ab der 21. Minute in Unterzahl.