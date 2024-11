CFC fährt als Favorit zum Dresdner SC: Trainer Duda verzichtet auf Experimente

Chemnitz - Nach dem Überraschungssieg in der 3. Runde des Landespokals gegen Drittligist Dynamo Dresden wartet auf den Chemnitzer FC am heutigen Freitag (19 Uhr) im Achtelfinale die mutmaßlich leichtere Aufgabe. Der Rekordpokalsieger muss zum Sachsenligisten Dresdner SC. Das Ziel ist klar: Einzug ins Viertelfinale!

CFC-Trainer Benjamin Duda (36) will beim Spiel gegen den Dresdner SC auf Experimente verzichten. Höchstwahrscheinlich ändert er nichts an den Aufstellungen. © Picture Point/Gabor Krieg

"Sie haben sich im Saisonverlauf deutlich verbessert", meinte Trainer Benjamin Duda (36), der den heutigen Gegner zweimal beobachten konnte. Er erwartet eine tiefstehende Mannschaft, die auf Konter setzen wird.

Mit dieser Spielweise sorgte zuletzt auch der CFC für Furore: 2:0 beim Spitzenreiter Lok Leipzig. Sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen. Für Duda ein Ergebnis des gestiegenen Konkurrenzkampfes bei den Himmelblauen.

"Mit den Nachverpflichtungen von Jongmin Seo und Dardan Karimani haben wir eine deutlich größere Trainingsgruppe, können mit einer höheren Intensität trainieren. Konkurrenz belebt das Geschäft, macht die Truppe und jeden Einzelnen stärker. Davon profitieren wir seit einigen Wochen", erklärte der Fußball-Lehrer.

Seo schlug prächtig ein, traf in sechs Regionalliga-Partien dreimal, zuletzt zum 1:0 in Leipzig. Früchte trägt zudem die Systemumstellung mit Ephraim Eshele (22) als Zielspieler im Sturmzentrum. Der Angreifer stand in der Messestadt zum zweiten Mal unter Duda in der Startelf.