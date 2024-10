CFC gegen Dynamo: "Die Mannschaft brennt auf dieses Duell!"

Chemnitz - Das erste Ziel hat der Chemnitzer FC bereits erreicht. Auf 10.000 Zuschauer plus X hatten sie gehofft. Die werden zum Landespokal-Kracher gegen Dynamo Dresden am Samstag (14.05 Uhr/MDR live) im Stadion sein.

Der 34-Jährige erinnert an das letzte Landespokal-Highlight im März 2023. Damals fegten die Himmelblauen den Drittligisten FC Erzgebirge Aue mit einem eindrucksvollen 3:0 vom Rasen.

Robert Zickert, der beim 2:0-Sieg in Luckenwalde mit Gelb-Rot vom Platz flog, ist im Pokal spielberechtigt. Er wird die Mannschaft als Kapitän auf den Rasen führen.

"Dass wir bereits drei Tage vor dem Spiel die 10.000-Zuschauer-Marke geknackt haben, ist ein riesiger Erfolg und ein enormer Motivationsschub für unsere Mannschaft. Diese Unterstützung treibt die Jungs an. Die Mannschaft brennt auf dieses Duell", erklärt CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand.

"Die magische Grenze ist durchbrochen. Chemnitz ist bereit für das große Highlight der Hinrunde", vermeldete der Regionalligist am Mittwochabend.

Jong-min Seo (l.) freut sich auf das Wiedersehen mit seinen Ex-Kollegen. © IMAGO/Andre Gschweng

Die Chemnitzer bekamen nach dem Sieg in Luckenwalde zwei Tage frei.

"Seit Dienstag bereiten wir uns zielgerichtet auf Dresden vor", verriet Jong-min Seo: "Wir alle freuen uns auf die großartige Kulisse. Ich bin besonders gespannt, es ist mein erstes Heimspiel."

Seo war Ende September nachverpflichtet worden. Beim 1:1 in Greifswald und in Luckenwalde stand der Angreifer in der Startelf.

Das wird gegen seinen Ex-Verein aus Dresden nicht anders sein.

"Die Dynamos haben einige richtig gute Fußballer in ihren Reihen, von denen ich die meisten noch persönlich kenne. Am Samstag spielt das keine Rolle. Sobald wir auf dem Platz stehen, ist es mir völlig egal, wer mir gegenübersteht. Ich will dieses Spiel gewinnen und werde dafür alles geben", betonte der Südkoreaner.