CFC gegen Hertha: Schießt sich die Duda-Elf fürs Schacht-Duell warm?

Chemnitz - Die Zahlen von Hertha Zehlendorf – Freitagabend Gastgeber für den Chemnitzer FC – sprechen eine klare Sprache: 14 Punkte aus 28 Spielen, 21 erzielte Treffer, 60 Gegentore. Das sind jeweils die schwächsten Werte der Liga. Die Berliner tragen seit Anfang August die Rote Laterne.

CFC-Torjäger Dejan Bozic wird für den Hit gegen Aue geschont. © picture point/Sven Sonntag

Zuletzt kassierten sie sechs Niederlagen in Folge bei einem Torverhältnis von 2:24! Durch die zahlreichen Spielabsagen im Herbst/Winter bestreitet das Schlusslicht bereits die vierte Englische Woche in Serie.

Können die ausgeruhten Himmelblauen daraus Kapital schlagen? Die Elf von Trainer Benjamin Duda (37) will sich mit einem möglichst klaren Auswärtssieg Schwung und Selbstvertrauen für das Pokalduell mit Drittligist Aue holen.

Allerdings fehlen bei den Gästen zahlreiche Stammkräfte. Top-Torjäger Dejan Bozic (33), Martial Ekui (22), Maurizio Grimaldi (23) und Torwart Daniel Adamczyk (23) stehen seit Dienstag wieder auf dem Rasen. "Sie trainieren individuell", verriet Duda.