17.04.2026 07:11 CFC erhöht Budget und greift im Sommer bei den Transfers in ein höheres Regal

Der Chemnitzer FC erhöht das Budget und will qualitativ hochwertige Spieler holen. Das ging auf der Mitgliederversammlung hervor.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Finanziell und strukturell befindet sich der Chemnitzer FC endlich wieder in ruhigem Fahrwasser. Geschäftsführer Tommy Haeder stellte auf der Mitgliederversammlung für das Geschäftsjahr 2025/26 sogar eine schwarze Null in Aussicht.

Klare Ansage von CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37): Chemnitz soll zurück zum Profifußball. © Haertelpress Die sportliche Bilanz kann da leider nicht mithalten. "Wir haben unsere Ziele nicht erreicht. Und wir werden sie auch nicht mehr erreichen", sagte Sportdirektor Chris Löwe (37) vor den anwesenden 368 Vereinsmitgliedern. "Uns fehlen locker acht bis zehn Punkte. Wir haben in dieser Saison nicht den Schritt gemacht, den wir machen wollten. Die Verantwortung dafür übernehme ich." Löwe spricht Klartext! Das war in seiner Spielerkarriere so. Und das ist in der neuen Funktion, die er seit August 2024 ausübt, nicht anders. Chemnitzer FC CFC gegen Hertha: Schießt sich die Duda-Elf fürs Schacht-Duell warm? Er versprach auf der MV am Donnerstagabend: "Wir werden alles daran setzen, um die positive Entwicklung, die es seit zweieinhalb Jahren außerhalb des Platzes gibt, ab Sommer auf den Rasen zu bringen. Da geht es um Ergebnisse und Platzierungen. Da geht es um das große Ziel, das wir alle haben: Chemnitz zurück in den Profifußball zu bringen."

CFC erhöht Budget: Qualität der Mannschaft soll deutlich steigen

Der CFC plant einen großen Umbruch: Etwa die Hälfte der Mannschaft muss im Sommer gehen. Verstärken wollen sich die Himmelblauen mit qualitativ noch hochwertigeren Spielern. © Picture Point/Roger Petzsche Nach einer weiteren enttäuschenden Regionalliga-Saison, die laut Löwe intern analysiert und ausgewertet wurde, steht fest: Rund die Hälfte der Spieler aus der aktuellen Mannschaft müssen im Sommer gehen. Kommen werden Verstärkungen "aus einem Regal, das für uns in den vergangenen beiden Jahren nicht möglich war". Löwe bläst zum Angriff! Mit einer weiteren Saison im Mittelfeld der Tabelle will er sich nicht zufriedengeben. "Wir erhöhen das Budget für die neue Saison. Die Qualität der Mannschaft wird sich deutlich steigern. Ziel sind nicht 50 oder 52 Punkte, sondern 60 plus, Top fünf. Bleiben wir oben dran, sind im besten Fall auch die Top drei möglich", so der ehemalige Bundesligaprofi. Chemnitzer FC CFC mit klaren Zielen: 5000 Mitglieder und Rückkehr in die 3. Liga bis 2030! Erst einmal schaut Löwe auf das, was noch kommt: das Halbfinale im Landespokal gegen den FC Erzgebirge Aue. "Die Jungs wissen, was am Mittwochabend auf dem Spiel steht", sagte der 37-Jährige: "Sie sind in der Lage, dieses Spiel zu gewinnen - auch ohne außerirdische Leistung. Nur wir entscheiden, wie dieses Duell ausgeht."