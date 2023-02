Geschäftsführer Arnold bleibt in Chemnitz: "Das ist ein gutes Zeichen für den CFC"

Marc Arnold (52) bleibt auch in der kommenden Saison Sportdirektor beim Chemnitzer FC. © Picture Point / Gabor Krieg

Wie der Verein am Dienstagvormittag mitteilte, bleibt Marc Arnold (52) in Chemnitz und geht damit in sein drittes Jahr als sportlicher Verantwortlicher bei den Himmelblauen.

Romy Polster, Vorstandsvorsitzende des Chemnitzer FC: "Marc Arnold hat in den vergangenen zwei Jahren bereits hervorragend nachgewiesen, was wir uns von seiner Erfahrung und Führungskompetenz für den Chemnitzer FC erhofft hatten."

Polster weiter: "Gemeinsam haben wir nicht nur Erfolge feiern können, sondern auch eine klare sportliche Entwicklung eingeschlagen. Deshalb freue mich, dass wir den gemeinsamen Weg fortsetzen werden. Das ist ein gutes Zeichen für den CFC."

Marc Arnold blickt positiv in die Zukunft des CFC: "In den vergangenen zwei Jahren hat sich beim Chemnitzer FC vieles in eine positive Richtung entwickelt. Ich bemerke, dass die Strukturen im Verein immer besser werden und alle handelnden Personen an einem Strang ziehen. Ich bedanke mich beim Verein und seinen Gremien für das bisher entgegengebrachte Vertrauen und bin überzeugt davon, dass wir auch die zukünftigen Aufgaben gemeinsam meistern."