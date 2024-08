CFC-Kapitän Müller zu den Pfiffen der Fans: "Kann verstehen, dass sie jetzt sauer sind!"

Chemnitz - Enttäuschte Gesichter und ein Stück weit Ratlosigkeit am Freitagabend in den Reihen des Chemnitzer FC! Das 0:1 beim ZFC Meuselwitz war die vierte Niederlage in Folge für den ehemaligen Drittligisten, der in der Schlussphase auch noch seinen Kapitän verlor.