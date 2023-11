CFC-Kicker Max Roscher seit einem Jahr außer Gefecht: "In Belek will ich wieder dabei sein!"

Chemnitz - Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass Max Roscher (20), zum damaligen Zeitpunkt in bestechender Form, auf dem Platz stand.

Im Oktober 2022 stand Max Roscher (20) noch auf dem Platz. Ende November verletzte er sich schwer am Sprunggelenk. © Picture Point/Gabor Krieg

Am 27. November 2022 beim 4:0 des Chemnitzer FC gegen den FC Carl Zeiss Jena wurde er nach einer Stunde Spielzeit mit einer Sprunggelenkverletzung vom Platz getragen. Seitdem hat das Offensiv-Talent kein einziges Spiel mehr bestritten.



Als TAG24 vor einigen Tagen bei Trainer Christian Tiffert (41) nach den Comeback-Chancen von Roscher fragte, erklärte der 41-Jährige: "Es ist Licht am Ende des Tunnels. Ich sehe Max, wenn er im Sportforum ist, viel fröhlicher und zuversichtlicher als noch vor einigen Monaten. Er macht Fortschritte, das sieht man in seinem Gesicht."

Roschers Fröhlichkeit bekam in dieser Trainingswoche leider den ersten Dämpfer. Statt mit den Jungs auf dem Rasen zu stehen, ging es für den 20-Jährigen zu Admedia in die Reha.

"Ich spüre beim Richtungswechsel leider wieder Schmerzen. Die Sehne am linken Außenknöchel springt raus", berichtete Roscher, der dennoch optimistisch bleibt: "Ich werde den Kopf jetzt nicht in den Sand stecken. Auf und Abs sind in der Reha und im Aufbautraining normal. Ich stelle mich kommende Woche bei den Ärzten in Halle vor und werde dort einen Test machen."