CFC nach Erlbecks frühem Platzverweis chancenlos: BFC feiert klaren Sieg in Chemnitz!

Chemnitz - Dieser Gegner war eine Nummer zu groß für den Chemnitzer FC ! Nach zwei 1:0-Siegen in Folge gingen die Himmelblauen am Samstag gegen den BFC Dynamo als Verlierer vom Rasen. Die Gäste aus der Hauptstadt setzten sich nach einem überzeugenden Auftritt mit 4:0 (2:0) durch.

Bereits nach sechs Spielminuten fiel das 1:0 für den BFC. © Picture Point/Gabor Krieg

Vor 5152 Zuschauern klingelte es nach sechs Minuten zum ersten Mal. Leon Damer verhinderte auf der rechten Abwehrseite die Flanke von Felix Meyer nicht.

Am Fünfmeterraum verlor Jan Koch das Kopfballduell mit BFC-Torjäger Rufat Dadashov. Der Ball sprang vom Innenpfosten ins Tor.



In der 18. Minute der nächste Aufreger. Niclas Erlbeck stieg mit offener Sohle in den Zweikampf ein, traf Amar Suljic am Sprunggelenk: Rote Karte für den Routinier und Innenverteidiger.

Trainer Christian Tiffert musste früh umstellen. Er beorderte den einzigen Ideengeber auf dem Platz, Kapitän Tobias Müller, für Erlbeck in die Abwehrkette. Die Folge: Das Offensivspiel der Gastgeber fand nicht statt.