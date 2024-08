CFC-Neuzugang Eshele nach Niederlage in Jena: "Als Stürmer muss ich beide Chancen verwerten!"

Chemnitz - Glücklich sah Ephraim Eshele (22) am Mittwochabend nicht aus. Als einer der letzten Spieler verschwand der CFC- Mittelstürmer in der Gästekabine des schmucken, neuerbauten Jenaer Stadions.

Ephraim Eshele (22, r.) nimmt die Niederlage in Jena auf seine Kappe. © Picture Point/Gabor Krieg

Entgegen seiner Ankündigung zwei Tage vor dem Traditionsduell beim Spitzenreiter FC Carl Zeiss hatte Trainer Christian Tiffert (42) den 2,04-Meter-Angreifer in die Startelf gestellt und damit selbst Eshele überrascht.

Der verriet TAG24: "Ich habe am Vormittag davon erfahren und musste erst einmal schlucken. Aber ich war bereit für diese Aufgabe. Das bin ich immer. Egal ob ich von der Bank komme oder von Beginn an spiele."

Auch wenn am Ende in Jena eine knappe 0:1-Niederlage stand - "Pokerface" Tiffert hatte mit dem Personalwechsel in vorderster Linie alles richtiggemacht. Eshele war sofort drin im Spiel. Und er kam in der ersten Halbzeit zweimal zum Abschluss.

"Das sind zwei Hundertprozentige. Als Stürmer muss ich die reinmachen", gab sich der Neuzugang vom VfR Aalen selbstkritisch. In der 22. Minute köpfte er aus Nahdistanz und völlig freistehend übers Tor.

Später lief er nach einem Steilpass von Tobias Müller (31) allein auf den Jenaer Strafraum zu und schloss etwas überhastet ab. Torwart Marius Liesegang (24) parierte.