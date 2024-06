CFC-Neuzugang Mergel kommt ordentlich ins Schwitzen: "Diese Zeit hat keiner gern!"

Mergel schoss in 67 Punktspielen für die Thüringer 19 Tore, avancierte zum Publikumsliebling. In Chemnitz kam er in den ersten Trainingstagen ordentlich ins Schwitzen, was nicht nur an den sommerlichen Temperaturen lag.

CFC-Coach Christian Tiffert (42) über die Neuzugänge: "Wir werden sie langsam aufbauen, auch was das Fitness-Level angeht." © Picture Point/Gabor Krieg

Trotz der Trikotnummer - als klassischer Zehner sieht sich Mergel bei seinem neuen Verein nicht: "Ich bin hauptsächlich auf Linksaußen eingeplant. Letztlich spiele ich da, wo der Trainer mich aufstellt."

Tiffert will Mergel in den ersten Wochen der Vorbereitung nicht überfordern. "Niemand weiß so richtig, was die Jungs in ihren alten Vereinen gemacht haben. Wir werden sie langsam aufbauen, auch was das Fitness-Level angeht. Dann haben wir ein anderes Spielsystem als die Erfurter. Auch daran muss sich Artur gewöhnen. In den Testspielen sah das aber schon sehr gut aus", so der Chefcoach.

Kommen alle gut durch die Vorbereitung, traut Mergel den Chemnitzern in der neuen Saison einiges zu: "Wir haben eine gute Truppe. Wenn alle verletzungsfrei bleiben und wir die Qualität auf den Platz bringen, dann bin ich guter Dinge."