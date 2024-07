CFC-Offensivmann Baumgart mit tollem Einstand: "Kommen immer besser in Fahrt!"

"Ruhig, ich habe alles im Griff", scheint Tom Baumgart (26) hier zu anzuzeigen. Der Rückkehrer zum CFC kommt immer besser in Schwung. © IMAGO/Köhn

Die Möglichkeiten waren da. Vor der Halbzeitpause nahm der Offensivmann zweimal aus der Entfernung Maß. In den Schlussminuten köpfte er aus Nahdistanz ans Außennetz.

So blieb es beim leistungsgerechten 0:0. "Es war ein für den 1. Spieltag typisches Spiel. Es ging viel hin und her, teilweise war es auch ziemlich wild. Am Ende ging das Resultat in Ordnung", meinte der 26-Jährige, der nach fünf Jahren beim FC Erzgebirge und einer Saison beim HFC wieder das himmelblaue Trikot trägt.



Baumgart: "Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn es mit einem Treffer geklappt hätte. Aber die Saison ist noch lang. Für das erste Spiel war es ein ganz guter Auftritt von uns. Wir kommen immer besser in Fahrt. Wir können auf diese Leistung aufbauen."

Stimmt. 3:0 beim VfB Auerbach, 1:0 gegen Dynamo Dresden, 0:0 gegen Drittliga-Absteiger Halle - die Tendenz zeigt in die richtige Richtung.