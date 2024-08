CFC-Profi Koch nach Auftakt mit über 8000 Fans: "Sensationell!"

Auch den Schuss des Hallensers Robin Friedrich (21, Nummer 7) bekam die CFC-Abwehr wegverteidigt. © picture point/Sven Sonntag

In diesem Sommer kam Koch verletzungsfrei durch die Vorbereitung. Zum Auftakt gegen Halle spielte er von Beginn an und sorgte mit seinen Nebenleuten für eine stabile Abwehrreihe.

"Natürlich wäre ich lieber mit drei Punkten gestartet. Es war ein schwieriges Spiel", meinte Koch, der die Schwächen direkt ansprach: "Im Passspiel waren wir zu ungenau. Da haben wir zu viele Fehler gemacht. In den kommenden Partien müssen wir uns steigern".



Dass die Chemnitzer den Gästen wenig Chancen gestatteten, freute den Abwehrmann: "Wir haben im Mannschaftsverbund gut verteidigt. Das darf aber nicht bedeuten, dass wir im Spiel nach vorn harmlos sind".

Wenn Gefahr für Halle drohte, dann meistens nach ruhenden Bällen.

Koch: "Das war in der Vorbereitung ein Thema. Da waren wir in vielen Spielen nach Standards gefährlich. An diesem Thema sind wir immer dran. Das Trainerteam tüftelt stets neue Varianten aus. Da wird hoffentlich noch das eine oder andere Tor fallen in dieser Saison."