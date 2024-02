CFC-Routinier Zickert freut sich auf Klassiker gegen Chemie: "Mit voller Kapelle und Vollgas!"

Robert Zickert (33) spielte von 2015 bis 2020 für Lok Leipzig, war bei den Probstheidaern auch Kapitän. © Picture Point/Gabor Krieg

TAG24: Nach zwei Wochen Spielpause - wie groß ist die Vorfreude?

Zickert: Riesengroß. Wir spielen zu Hause, sicher wieder vor einer sehr stimmungsvollen Kulisse. Chemie bringt erfahrungsgemäß auch einige Hundert Fans mit. Unsere Leistungsträger, die beim 1:4 gegen Cottbus gefehlt haben, sind wieder im Training. Wir gehen mit voller Kapelle und Vollgas in dieses Traditionsduell.

TAG24: Welche Lehren muss die Mannschaft aus dem 1:4 gegen Energie Cottbus ziehen?

Zickert: Das Spiel hat gezeigt, dass wir den Ausfall von gleich vier Stammspielern nicht so gut kompensieren können. Ich sage aber auch: So schlecht, wie es das Ergebnis ausdrückt, waren wir gegen Cottbus nicht. Die Spielanlage war gut. Was uns fehlte, war die Sauberkeit, vielleicht auch die Konzentration am und im gegnerischen Strafraum.