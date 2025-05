CFC-Rücker nach Rückkehr in die Heimatstadt: "Ruhe bewahrt, Punkt verdient!"

Chemnitz - " Unser Ziel war, zu null zu spielen. Am Ende hatte der Gegner zwei, drei Chancen. Zwei sind bei uns im Tor gelandet", meinte CFC -Verteidiger Anton Rücker (24) nach dem 2:2 beim FC Eilenburg .

CFC-Verteidiger Anton Rücker (24, l.) im Duell mit Eilenburgs Lennert Möbius. © Picture Point/Gabor Krieg

Im Vorjahr stand Rücker noch beim Gegner auf dem Platz, besiegte die Himmelblauen mit 3:2 und feierte mit dem FCE am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt.

Dieses Mal reichte der Punkt den Gastgebern nicht, um das Ticket für ein weiteres Jahr in der 4. Liga zu buchen. Doch die Aufgabe am letzten Spieltag ist lösbar. Eilenburg tritt beim bereits feststehenden Absteiger VFC Plauen an.

"Es ist vieles von dem eingetreten, auf das wir uns vorbereitet hatten. Es wäre sicher auch mehr drin gewesen. Für Eilenburg ging es um einiges. Sie standen nach dem 2:1 tief in der eigenen Hälfte. Wir haben guten Einsatz gezeigt, die Ruhe bewahrt und durch das Tor von Fynn Seidel einen verdienten Punkt gerettet", analysierte Rücker.

Der gebürtige Eilenburger genoss die Rückkehr in seine Heimatstadt und an die ehemalige Wirkungsstätte: "Die Bedingungen waren echt gut, der Rasen einer der besten Plätze, die wir in dieser Saison bespielen durften."

Am Samstag verabschiedet sich die Elf von Trainer Benjamin Duda (36) aus der Saison. Gegner ist der Vorletzte Viktoria Berlin.

Rücker hofft, dass wieder viele CFC-Fans den Weg ins Stadion an der Gellertstraße finden: "Wir werden uns wie jede Woche ordentlich auf den Gegner vorbereiten und wollen zum Abschluss drei Punkte einfahren."