CFC-Sportdirektor Löwe nach Trainer-Entlassung: "Ich stehe zu dieser Entscheidung!"

"Es war still in der Kabine, aber das habe ich selbst auch nie anders erlebt", berichtete Löwe im Interview auf der Homepage des Regionalligisten.

Die Entlassung des Cheftrainers teilte Löwe am Montag seinen ehemaligen Teamkollegen mit.

Am Montag beurlaubte der 35-Jährige mit Christian Tiffert (42) jenen Trainer, der ihn zwei Jahre zuvor als Linksverteidiger zu den Himmelblauen geholt hatte.

Für Sportdirektor Chris Löwe (35) war es keine leichte Entscheidung. © Picture Point/Gabor Krieg

Löwe weiter: "Eine Trainerentlassung ist immer auch ein Stück weit eine Niederlage für die Mannschaft. Letztlich gibt der Trainer die Richtung vor, aber die Spieler müssen es auf dem Platz umsetzen, und das hat in den letzten Wochen nicht wie gewünscht funktioniert. Jetzt ist es an den Spielern, sich zu hinterfragen, wie es so weit kommen konnte."

Damit das Team nach vier Niederlagen in Folge und dem Absturz auf Tabellenplatz 16 (punktgleich mit Schlusslicht Plauen) schnellstens wieder in die Erfolgsspur zurückkehrt, muss zügig ein neuer Trainer her.

Löwe: "Wir haben bereits einige Kandidaten im Blick, auf die wir jetzt zugehen werden. Ich möchte betonen, dass wir keine Aktivitäten auf dem Trainermarkt unternommen haben, bevor Christian Tiffert persönlich über unsere Entscheidung informiert wurde. Das ist für mich auch eine Frage des Respekts."

Zu den Anforderungen an den neuen Chefcoach meinte der Sportdirektor: "Er muss in der Lage sein, die Mannschaft neu zu begeistern und den Spielern das verloren gegangene Selbstvertrauen zurückzugeben. Es geht darum, die Form jedes Einzelnen schnell wieder zu verbessern. Wir haben eine Mannschaft mit viel Potenzial und brauchen jemanden, der dieses Potenzial freisetzt."