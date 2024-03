CFC-Torjäger Bozic entscheidet mit seinem Doppelpack das Derby gegen FSV Zwickau

Das Tor konnte FSV-Keeper Theo Martens nicht verhindern. © Picture Point / Gabor Krieg

Vor über 10.000 Zuschauern feierten die Himmelblauen am Ostersonntag einen 2:0-Heimsieg. In der Hinrunde hatte die Elf von Trainer Christian Tiffert durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 2:1 gewonnen.



Vier Chancen, zwei Tore: Die Chemnitzer zeigten sich vor stimmungsvoller Kulisse in der ersten Halbzeit deutlich effizienter als die Gäste.

Die erste Top-Möglichkeit ließ Leon Damer ungenutzt. Nach einem Fehler von Schlussmann Benjamin Leneis setzte der Angreifer den Ball zwei Meter neben das verwaiste Tor (25.).

Vier Minuten später verhinderte Theo Martens den FSV-Rückstand. Nach Damer-Eckball beförderte Roman Eppendorfer die Kugel Richtung langer Pfosten. Martens schlug den Ball von der Linie.

Kurz darauf war es erneut ein Damer-Eckball von der linken Seite. Dejan Bozic setzte am Fünfmeterraum zum Fallrückzieher an und sorgte für das umjubelte 1:0 für die Gastgeber.