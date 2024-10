CFC-Trainer Duda: "Wir wollen in Erfurt attackieren!"

Chemnitz - Der CFC muss am Sonntag zur Mannschaft der Stunde in der Regionalliga Nordost. Der FC Rot-Weiß Erfurt ist seit fünf Spieltagen ungeschlagen, holte elf Punkte und hat sich aus dem Tabellenkeller bis auf Rang sechs hochgearbeitet.

CFC-Trainer Benjamin Duda (36) hofft auf eine Leistungssteigerung seines Teams. © Picture Point/Gabor Krieg

Hoffnung macht ihm die Rückkehr der Routiniers. Robert Zickert (34, Sperre) und Niclas Erlbeck (31, grippaler Infekt, seit Donnerstag wieder im Mannschaftstraining) standen gegen den VFC nicht auf dem Platz. Am Sonntag sind beide wieder dabei.

Zickert stauchte in dieser Woche im Training den einen oder anderen Akteur nach einem misslungenen Abschluss oder leichtsinnigen Ballverlust zusammen. Duda: "Das lasse ich gern zu, solange das im Rahmen bleibt. Gerade ein Mentalitätsspieler wie Robert soll - egal, ob im Training oder im Spiel - für solche Situationen stehen und die Mannschaft anstacheln."

Auf der Pressekonferenz am Freitag adelte Duda den nur zwei Jahre älteren Kapitän Zickert als Vollprofi: "Ich habe als Trainer noch nie mit so einem Spieler in diesem Alter zusammengearbeitet, der den Weg, die Idee so bedingungslos mitgeht. Er gibt immer 100 Prozent. Da können sich einige Spieler eine Scheibe abschneiden."