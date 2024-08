CFC-Trainer Tiffert: "Es gibt kein Tor für zehn Ballkontakte!"

Die Co-Trainer Niklas Hoheneder, Henry Büttner und Chef-Trainer Christian Tiffert (v.l.) verfolgten das Testspiel mit kritischem Auge. © haertelpress / Harry Härtel

"Von der Struktur her passt das. Gegen den Ball war das in den ersten drei Ligaspielen ordentlich. Wir passen uns gut an den Gegner an, sind präsent in den Zweikämpfen. Doch wir müssen im letzten Drittel einfach ein bisschen gefährlicher wirken", analysierte der 42-Jährige.

Der CFC steht nach drei Spieltagen mit vier Punkten auf Platz zehn. Dem 0:0 zum Auftakt gegen Drittliga-Absteiger Hallescher FC folgte ein 1:0-Sieg bei Hertha BSC II.

Gegen den FSV Zwickau kassierten die Jungs um Kapitän Tobias Müller (31) eine schmerzhafte 0:1-Heimniederlage.

Tifferts Maßgabe für den Magdeburg-Test lautete: "Nicht alles von hinten heraus spielerisch lösen, sondern mit einfachen Mitteln versuchen, vor das gegnerische Tor zu kommen. Das haben die Jungs gegen den spielstarken Gegner getan. Wir haben uns viel bewegt, die Positionen verändert, waren gefährlich."