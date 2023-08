CFC-Trainer Tiffert: "Ich habe mich selten mehr über einen Punkt geärgert!"

Chemnitz - Die Enttäuschung stand den Chemnitzern am Dienstagabend ins Gesicht geschrieben. Das 0:0 gegen den SV Babelsberg 03 - es war eine gefühlte Heimniederlage.

Torjäger Dejan Bozic (30) hatte gegen Babelsberg einige Möglichkeiten. "Einen muss ich reinmachen und die Jungs für das gute Spiel, den harten Kampf belohnen", meinte der Stürmer, der allein in der zweiten Halbzeit zweimal frei vorm Gästetor stand und beide Male verzog.

Bittere Enttäuschung auch bei Niclas Walther (20): Er konnte den direkten Freistoß in der Nachspielzeit nicht zum Siegestor verwandeln. © PICTURE POINT / S. Sonntag

In der ersten Halbzeit scheiterte Davis Smith (25) mit seinem Schuss an Gäste-Schlussmann Luis Klatte (23), der in der Nachspielzeit auch den direkten Freistoß von Niclas Walther (20) parierte.

Walther machte über die linke Außenbahn viel Betrieb, fütterte Bozic und Smith, die erstmals gemeinsam in der Startelf standen, immer wieder mit Flanken.

"Wir haben alles auf dem Platz gelassen, leider die Chancen nicht genutzt. Doch auf dieser Leistung können wir aufbauen", sagte Walther.

"Die Fans waren überragend. Sie haben uns getragen. Wir sind bis zur letzten Minute angerannt, wollten den Sieg. Das zeigt den Willen der Mannschaft und dass wir auf einem richtig guten Weg sind", betonte Bozic. "Wir haben die Chancen. Das ist das Gute. Jetzt muss der Ball nur noch über die Linie."