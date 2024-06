CFC-Trainer Tiffert in der Vorbereitung: "Wir gehen scharf, drei Wochen Minimum!"

Zum straffen Programm der ersten Tage meinte Tiffert: "Die Spieler lesen auch Zeitung. Einrollen - da denken viele, es geht alles etwas lockerer zu. Ganz so ist es dann doch nicht gekommen. Das habe ich bewusst so gemacht, und das haben die Spieler auch gewusst. Die Umfänge waren ordentlich."

"Das passiert selbst in einem Testspiel nicht alle Tage", freute sich der 26-Jährige: "Wichtig ist, dass wir in die Abläufe reinkommen, Spielfreude auf den Platz bringen und uns Selbstvertrauen holen. Das haben wir geschafft."

Und so wirkten seine Jungs nicht mehr ganz so frisch, als sie am Freitagabend beim Mühlauer FV antraten. Es reichte dennoch für ein souveränes 11:0 beim Zweiten der Mittelsachsenklasse.

Christian Tiffert (r.) traf in seiner Profizeit beim VfB Stuttgart auf Felix "Quälix" Magath (70). © IMAGO/Sportfoto Rudel

Tiffert trainierte und spielte beim VfB Stuttgart einst unter Felix "Quälix" Magath.

"Die eine oder andere Übung von ihm ist schon mal dabei", schmunzelte der 42-Jährige und verriet: "Wir fragen die Spieler mittels Skala ab, wo sie sich befinden. Sie waren schon sehr angegriffen. Ist auch normal. Trotzdem will ich in solchen Spielen wie in Mühlau ihre Lust am Fußball sehen. Die Spieler sollen sich aneinander gewöhnen. Und das kann man auch in solchen Partien."

Am Sonntag bekam die Mannschaft frei. Am Montag startet das Athletik-, Kraft- und Lauftraining. "Dann geht es wieder scharf, kommt einiges an Umfängen auf die Spieler zu. Es wird knackig bleiben. Die ersten drei Wochen Minimum", kündigte Tiffert an.

Er erhält in der zweiten und dritten Woche Unterstützung von Admedia-Athletikcoach Sebastian Grihm.