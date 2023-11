CFC-Trainer Tiffert muss erneut improvisieren: "Ein schwieriger Winter!"

Da muss der Ball am Sonntag rein - ins Netz. Stanley Keller (21) traf hier zum 1:0 gegen Altglienicke. Die VSG drehte aber die Partie noch. Da soll gegen die Hertha-Bubis nicht passieren. © Picture Point/Gabor Krieg

Zwei Wochen sind seit der enttäuschenden 1:2-Heimniederlage gegen Luckenwalde vergangen. Trotz der Spielabsage in der Vorwoche beträgt das Polster der Chemnitzer auf einen Abstiegsplatz drei Punkte. Mit dem Duell gegen die Hertha-Bubis und eine Woche später beim ZFC Meuselwitz stehen richtungsweisende Spiele an.

Tiffert lag in der Vorwoche wie ein Großteil der Mannschaft mit einer Grippe flach. Inzwischen stehen bis auf die Langzeitverletzten alle wieder auf dem Trainingsrasen.

Auch Clemens Boldt (17), der in dieser Woche seinen 17. Geburtstag feierte und am Sonntag erstmals in der 4. Liga von Beginn an zwischen den Pfosten stehen wird.

Doch keine Woche beim CFC ohne neuen Verletzten. Dieses Mal hat es Außenverteidiger Robert Berger (26) erwischt. "Er konnte sich am Donnerstag im Training plötzlich nicht mehr bewegen und musste in die Notaufnahme gebracht werden", berichtete Tiffert: "Hinter seinem Einsatz steht ein großes Fragezeichen."

Neben Berger wird mit Niclas Erlbeck (30) ein weiterer Routinier das Sonntagspiel verpassen. Der Defensivmann sitzt zum dritten und letzten Mal seine Rotsperre ab.