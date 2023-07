CFC-Trainer Tiffert über Torwart-Talent: "Perfektion erwarte ich in dem Alter nicht!"

Bereits als 16-Jähriger - damals spielte der CFC noch in der 3. Liga und der Trainer hieß Patrick Glöckner (46) - durfte Wunsch mit dem Profiteam ins Wintertrainingslager nach Belek/Türkei fliegen. Das erste Mal in einem Punktspiel zwischen die Pfosten rückte er im Mai des vergangenen Jahres am letzten Spieltag der Saison 2021/22 beim 5:0-Heimsieg gegen Tasmania Berlin.

"David hat in der vergangenen Saison einen großen Schritt nach vorn gemacht. Er stand im Landespokal im Tor. Er hat in der Liga gegen die VSG Altglienicke eine sehr gute Leistung abgeliefert", traut Cheftrainer Christian Tiffert (41) dem fast zwei Meter großen Torwart-Talent die Chefrolle zu.

Der gebürtige Riesaer ist 14 Jahre jünger als Jakubov, der in den vergangenen Jahren die unumstrittene Nummer eins bei den Himmelblauen war. Entsprechend lange musste sich Wunsch gedulden und auf seine Chance warten. Die bekommt er jetzt.

Wunsch, der im Sommer 2017 von der BSG Stahl Riesa nach Chemnitz kam, blieb den Himmelblauen treu und unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Nach einer Verletzung von Jakubov stand er am 7. Oktober beim 3:3 gegen Altglienicke wieder im Kasten - für eine Partie.

Wenn die neue Regionalliga-Saison Ende Juli startet, wird er den Platz zwischen den Pfosten dauerhaft besetzen. "David ist ein junger Torhüter, der sich stetig verbessern will. Was seine Ansprache an die Vorderleute angeht, hat er das bereits geschafft. Das Spiel mit dem Ball kann er sicher noch besser lösen", erklärt Tiffert.

Perfektion erwartet der CFC-Coach "in diesem Alter noch nicht. Am Ende soll ein Torhüter in erster Linie Sicherheit ausstrahlen und die Bälle halten." Das wird Wunsch mit Sicherheit tun.