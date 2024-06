CFC-Transfercoup! Tom Baumgart kehrt nach sechs Jahren in Aue und Halle zurück

Chemnitz - Der Chemnitzer FC macht das halbe Dutzend mit einem Transfercoup voll! Tom Baumgart (26) kommt als sechster und vorerst letzter Neuzugang zu den Himmelblauen. Die Rückholaktion gab der Regionalligist am Donnerstag bekannt. Der gebürtige Freiberger unterschrieb einen Zweijahresvertrag mit Option für eine weitere Spielzeit.

Offensivmann Baumgart hatte den CFC nach dem Drittliga-Abstieg 2018 verlassen und war zum damaligen Zweitligisten FC Erzgebirge Aue gewechselt. Das Trikot der Veilchen trug er fünf Jahre lang. Im Sommer 2023 wechselte er zum Halleschen FC, stieg mit dem Verein vor wenigen Wochen in die Regionalliga ab.



"Dieser Wechsel ist etwas Besonderes für mich. Ich kenne den Verein, habe noch zu vielen Leuten Kontakt und werde einige Gesichter wiedererkennen. Darauf freue ich mich riesig", erklärte Baumgart.

Für ihn persönlich sei ein Umfeld wichtig, "in dem ich mich einfach wohlfühle und sportlich gut aufgehoben bin. Nach den Gesprächen mit Chris Löwe und Christian Tiffert fiel mir diese Entscheidung sehr leicht."

Baumgart wurde am 12. November 1997 in Freiberg geboren. Er spielte in der Jugend für den SV Mulda 1879, ehe er ins Nachwuchsleistungszentrum des CFC wechselte. Sein Debüt für die Himmelblauen feierte er im Februar 2016 unter dem damaligen Cheftrainer Karsten Heine (69).