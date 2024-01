CFC trifft heute in Belek auf Damers Ex-Verein Halle: "Ich weiß, was ich kann"

Chemnitz - Am dritten Tag in der Türkei bestreitet der Chemnitzer FC am heutigen Freitag (15.30 Uhr Ortszeit) das erste Testspiel. Gegner ist der Hallesche FC.

Am heutigen Freitag nun das Wiedersehen mit dem HFC. Ein besonderes Spiel für den 23-Jährigen? "Ich muss niemandem etwas beweisen. Ich weiß, was ich kann", antwortet Damer, der sich in seinem neuen Verein "echt wohlfühlt. Wir sind eine tolle Truppe."

Unter Ristic kam Damer in der Drittliga-Rückrunde kaum noch zum Einsatz. In der Sommer-Vorbereitung wurde dem gebürtigen Hannoveraner ein Vereinswechsel nahegelegt.

Noch gar nicht lange her: Leon Damer (23, r.) beim HFC mit Trainer Sreto Ristic (47). © imago/Fotostand

Auch sportlich lief es in den vergangenen Monaten wieder richtig gut für Damer, der viel frischen Wind in die Offensive gebracht hat und zwischenzeitlich auch mal in der Abwehr aushelfen musste. Sein Fazit: "In der Liga haben wir uns bis auf ein, zwei kleine Tiefs stabilisiert."

Momentan genießt er die Tage in Belek, wo deutlich angenehmere Temperaturen als in Chemnitz herrschen und sich die Mannschaft bei besten Platzbedingungen auf die Rückrunde vorbereiten kann: "In erster Linie sind wir zum Training hier. Die sehr intensiven Athletikeinheiten liegen hinter uns. Hier in der Türkei arbeitet der Trainer mit uns viel im taktischen und spielerischen Bereich."

Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist auch im Camp top. "Es macht richtig viel Spaß mit den Jungs. Für die Abende haben alle ein paar Spiele eingepackt. Wir wollen viel Zeit miteinander verbringen, noch enger zusammenrücken", betont Damer.