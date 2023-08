CFC vergeigt erneut frühe Führung und steht gegen Greifswald mit leeren Händen da!

Chemnitz - Erste Heimniederlage und drittes Sieglos-Spiel für den Chemnitzer FC ! Vor 5356 Zuschauern unterlagen die Himmelblauen am Mittwochabend dem Greifswalder FC mit 1:2 (1:1). Wie schon beim 1:6 in Rostock konnte die Elf von Trainer Christian Tiffert aus einer frühen Führung kein Kapital schlagen.

Dejan Bozic (30) sorgte für das 1:0 für Chemnitz. © Picture Point/Gabor Krieg

Der Anpfiff im Stadion an der Gellertstraße ertönte mit 15 Minuten Verspätung. Ausgerechnet am Spieltag hatte die Stadt Chemnitz in unmittelbarer Stadionnähe eine Baustelle eröffnet.



Viele Zuschauer standen bei der Anreise im Stau, kamen nicht rechtzeitig genug an. Gemeinsam mit Schiedsrichter Johannes Drößler (Gotha) und den Gästen aus Greifswald einigten sich die Himmelblauen auf die neue Anstoßzeit.

Als der Anpfiff endlich ertönte, war sofort Pfeffer drin. Nach 90 Sekunden zückte Drößler, der zum ersten Mal eine Viertligapartie leitete, den Gelben Karton. David Vogt hatte im Mittelkreis CFC-Kapitän Tobias Müller gefoult.

In der 4. Minute tauchte Soufian Benyamina frei vor dem Chemnitzer Kasten auf. Schlussmann David Wunsch machte sich ganz groß, behielt im Eins-gegen-eins die Oberhand und parierte auch den Nachschuss des Gäste-Torjägers bärenstark.

Höchst unterhaltsam ging es weiter. Nach einem kurz ausgeführten Eckball klärte Tom Weilandt die Flanke von Niclas Walther mit dem Arm. Schiri Drößler zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Dejan Bozic, erstmals in der Startelf, schickte den Ex-Himmelblauen Jakub Jakubov ins falsche Eck und vollendete zum 1:0 (9.).