CFC verlängert mit weiterem Leistungsträger!

Niclas Erlbeck (31) bleibt noch mindestens zwei Jahre in Chemnitz. © CFC

Der Routinier, der vor der Saison vom FC Energie Cottbus zu den Himmelblauen kam, unterschrieb für weitere zwei Jahre. "Die letzten Monate in Chemnitz haben mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich merke, dass hier etwas entsteht. Auf diesem Weg will ich meinen Teil für die Mannschaft und die Fans leisten", betonte der in Kassel geborene Defensivmann.

Mit dem FC Carl Zeiss Jena stieg Erlbeck 2017 in die 3. Liga auf. Mit den Cottbusern wurde er im vergangenen Jahr Regionalliga-Meister. In der Aufstiegsrelegation scheiterten die Lausitzer an der SpVgg Unterhaching.

Erlbeck bestritt in der laufenden Regionalliga-Saison 15 Spiele für den CFC. Dass es nicht mehr wurden, lag an Sperren und Verletzungen.

Mit 22 Drittliga-Einsätzen und fast 170 Regionalliga-Partien gehört er zu den erfahrensten Akteuren in der Mannschaft von Trainer Christian Tiffert (42).