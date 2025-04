CFC verlängert Vertrag mit Torhüter David Wunsch

Der CFC verlängerte den Vertrag mit Torhüter David Wunsch um ein weiteres Jahr. © Chemnitzer FC

Wunsch ist ein echter Teamplayer.

"Mit seinem Einsatz im Training trägt er Tag für Tag dazu bei, dass sich Daniel Adamczyk als Nummer 1 beim CFC so stark entwickeln konnte. Mit David behalten wir nicht nur einen starken zweiten Keeper, sondern auch eine Identifikationsfigur. Er lebt den Verein - das merkt man in jeder Einheit und in der Kabine. Genau diesen Willen und diese Einstellung brauchen wir, denn es strahlt auch auf seine Teamkollegen ab", so Sportdirektor Chris Löwe (35).

Damit ist Torwart David Wunsch bereits der zehnte Spieler im aktuellen CFC-Kader mit einem Vertrag für die Saison 2025/26.