CFC verliert nach Ausgleich gegen Luckenwalde! Baumgart: "Wurden eiskalt bestraft"

Wie nach den Worten auf der Pressekonferenz zu erahnen war, nahm Benjamin Duda in der Startelf den einen Wechsel auf der rechten Abwehrseite vor, wo der wiedergenesene Johannes Pistol Roman Eppendorfer verdrängte. Ansonsten blieb der CFC-Coach ziemlich nahe am Ansatz "never change a winning team".

CFC-Spieler Tom Baumgart war mit dem Endergebnis überhaupt nicht zufrieden. (Archivbild) © Picture Point/Gabor Krieg

Dejan Bozic (13.) und Leon Damer (15.) mit den nächsten Akzenten, doch im Vorwärtsgang agierten die Himmelblauen im entscheidenden Moment zu ungenau und verloren in den nächsten Minuten etwas den Faden.

Baumgart: "Was uns dann auch auszeichnet ist, dass wir uns von dem Rückstand nicht beirren lassen und kurz darauf wieder den Ausgleich schaffen."

Nach dem Tore-Schlagabtausch vor der Pause spielte eigentlich nur noch der Club.

"Wenn du in dem Spiel merkst, der Ball will nicht rein, du versuchst alles und es klappt nicht, musst du wenigstens den Punkt mitnehmen. Dort müssen wir den Finger in die Wunde legen, denn das sind die Punkte, die uns am Ende fehlen", erwartet Baumgart, dass daraus die richtigen Lehren gezogen werden.