CFC verliert seinen Torwarttrainer! Paul Küas wechselt in die amerikanische Profiliga

Torwarttrainer Paul Küas (25) verlässt den Chemnitzer FC. © Picture Point/Gabor Krieg

Wie der Regionalligist am Mittwoch mitteilte, haben sich beide Seiten auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung geeinigt. Küas wechselt mit sofortiger Wirkung zu den New York Red Bulls in die US-amerikanische Profiliga Major League Soccer.



"Wir bedauern Pauls Abschied, freuen uns aber umso mehr über die großartige Chance, die er im US-amerikanischen Profifußball bekommt. Paul hat in den vergangenen anderthalb Jahren beim CFC sehr gute Arbeit geleistet. Er hatte einen großen Anteil an der guten Entwicklung unserer jungen Torhüter", erklärte CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand.

Küas war zu Beginn der Saison 2022/23 nach Chemnitz gewechselt und hatte die Torhüter des Regionalligisten täglich unter seinen Fittichen. Das Angebot aus New York habe er mit den Verantwortlichen des CFC offen und ehrlich besprochen, sagte der gebürtige Leipziger der "Freien Presse"

Ende Oktober wird er den Dienst bei seinem neuen Club antreten, im Dezember wieder nach Deutschland zurückkehren. "In den USA läuft die Saison von März bis November", verriet Küas.