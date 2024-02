CFC verspielt frühe Führung und kassiert Heimpleite gegen Energie Cottbus

Chemnitz - Aufstiegsanwärter Energie Cottbus hat die Erfolgsserie des Chemnitzer FC beendet. Die Lausitzer feierten am Samstag vor 6373 Zuschauern im Stadion an der Gellertstraße einen verdienten 4:1 (3:1)-Auswärtssieg.

Die Himmelblauen konnten die frühe Führung gegen Cottbus nicht lange halten. © Picture Point/Gabor Krieg

Die Himmelblauen, zuletzt mit drei Siegen und einem Unentschieden, beklagten zahlreiche Ausfälle. Mit Niclas Walther, Jan Koch, Lukas Stagge und Stanley Keller veränderte Trainer Christian Tiffert seine Elf gegenüber dem 0:0 beim Spitzenreiter Greifswald auf vier Positionen.

Das Traditionsduell nahm sofort Fahrt auf. Nach einem Stockfehler von Felix Müller zog Maximilian Pronichev direkt ab und traf den linken Pfosten (4.).

Auf der Gegenseite vernaschte der dribbelstarke Stephan Mensah Joshua Putze und flankte perfekt ins Zentrum. Stanley Keller köpfte aus fünf Metern zur Chemnitzer Führung ein (8.).

Doch Cottbus weiß, wie man Spiele dreht. Sowohl beim 3:1 gegen Aufsteiger Rostock als auch beim 4:3 gegen Viktoria Berlin verließen sie in der Englischen Woche nach Rückstanden als Sieger den Rasen.

In Chemnitz konnten sich die Gäste auf ihren Winter-Neuzugang Maximilian Krauß verlassen. Der Ex-Jenaer spielte die himmelblaue Hintermannschaft in der ersten Halbzeit schwindelig. Nicht nur das, er traf auch.

In der 15. Minute legte der freistehende Niko Bretschneider auf. Krauß vollendete zehn Meter vor dem Tor mit einem platzierten Schuss zum 1:1. Eine Viertelstunde später tanzte Krauß Walther am Strafraumeck aus und jagte den Ball mit dem rechten Fuß in den linken oberen Winkel. Ein Traumtor.