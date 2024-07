CFC-Trainer Tiffert ärgert sich! Drei Stunden Bus ohne Sieg

In die Bewertung der Partie fließt dabei auch die strapaziöse Trainingswoche und das bereits am Mittwoch zuvor beim VfB Auerbach absolvierte Testspiel mit ein.

"Das Ganze hat mich an ein Pokalduell in der zweiten Runde erinnert. Der Gegner stand tief, hatte ein paar Möglichkeiten. Wir hatten auch die ein oder andere klare Gelegenheit, sodass das Spiel auch 2:2 ausgehen kann", sagt Tiffert.

Tiffert: "Für den Stand, wo wir uns befinden, dem intensiven Training am Dienstag, dem Spiel in Auerbach und der Busfahrt ist das okay. Obwohl man als Regionalligist eigentlich sagen sollte, so eine Mannschaft musst du schlagen, muss man auch anerkennen, dass es ein ambitionierter Landesligist ist."