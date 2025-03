01.03.2025 07:45 501 Chemnitzer Nachwuchs-Team sorgt für Furore: Himmelblaue fordern die Bayern!

Die 'U19' des Chemnitzer FC misst sich nach dem Gruppensieg in der Vorrunde nun in der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga. Am Samstag geht's gegen Bayern.

Von Michael Thiele

Chemnitz - Es ist die derzeitige Erfolgsgeschichte im Nachwuchsleistungszentrum des Chemnitzer FC: Die 'U19' misst sich nach dem sensationellen Gruppensieg in der Vorrunde nun in der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga mit den Teams der großen Bundesligastandorte. So sehen Sieger aus! Die himmelblaue "U19" zählt zu den besten 24 Teams in der Nachwuchsliga. Letztes Wochenende schlug die Wappler-Elf zu Hause Heidenheim. Gibt's am Samstag den Coup bei den Bayern? © Chemnitzer FC Letztes Wochenende schlug die Elf von Trainer Torsten Wappler (46) zu Hause Tabellenführer Heidenheim. Und am heutigen Samstag (11 Uhr) geht's zum großen FC Bayern! Die Mannschaft wird auf dem Bayern-Campus nach Auskunft von Pressesprecher Henry Buschmann von einigen Auswärtsfahrern begleitet. Das nächste Highlight nach dem starken 2:1 in der Vorwoche gegen den 1. FCH! "Wir vergleichen uns mit Mannschaften, die einen komplett anderen Etat und eine andere Talentauswahl haben. Über mannschaftliche Geschlossenheit und den Teamgedanken versuchen wir das zu kompensieren", erklärt Wappler, was seine Mannschaft der individuellen Klasse der Gegner in erster Linie entgegenzusetzen hat. Chemnitzer FC Einen Monat vor Anpfiff: Tickets für CFC-Pokalkracher gegen Aue ausverkauft! Und das sollen die Bayern zu spüren bekommen. Wappler: "Wir haben uns für die besten 24 Mannschaften Deutschlands qualifiziert. Das ist die Leistung unserer Jungs! Egal wie die Gegner jetzt heißen, ob Köln, Schalke, Heidenheim, Bremen oder Bayern München, wir nehmen jeden, wie er kommt." Für seine Spieler ist es auch die Gelegenheit, sich ins Schaufenster zu stellen für die erste Mannschaft. Torsten Wappler (46) trainiert den Nachwuchs beim CFC. © Chemnitzer FC Nico Künzel (19), Luca Löwelt (18), Clemens Boldt (18), Aaron Mensah (18) und Josua von Baer (18) trainieren teilweise schon bei der Duda-Elf mit. "Davon, diese Erfahrung im Männerbereich sammeln zu können, profitieren die Jungs", betont Wappler.

