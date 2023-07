Trotz Fanrivalität: Chemnitzer Ultras supporten Zwickauer Crowdfunding-Aktion

Zwickau/Chemnitz - Das ist mal eine Ansage! Die "Ultras Chemnitz 99" des Chemnitzer FC haben am Sonnabend in den sozialen Medien einen Aufruf gestartet, die Crowdfunding-Aktion der Fans des FSV Zwickau zu unterstützen.

Die FSV-Fans wollen ihren Verein mit einer Crowdfunding-Kampagne retten. © Picture Point/Gabor Krieg

In den Derbys spinnefeind, eint beide Lager ihr Bild, das der Fußball abgeben soll(te): nah am Fan, weg vom Kommerz. Dass damit keine großen Sprünge möglich sind, wird in Kauf genommen. Man will ehrlichen Fußball. Zieht die Bratwurst in Meuselwitz der Brautschau gegenüber potenziellen Investoren vor.

"Finanzielle Probleme, um im Profigeschäft des deutschen Fußballs mithalten zu können, kennen wir in Chemnitz bekanntlich nur zu gut. Aufgrund des Abstiegs aus der dritten Liga sind nun auch unsere Nachbarn aus Zwickau direkt betroffen", heißt es im Aufruf der CFC-Ultras.

"Dem Verein bleiben nur zwei Möglichkeiten, um dem Tod von der Schippe zu springen: der Einstieg von zwielichtigen Investoren oder die flächendeckende Unterstützung von allen, die den ehrlichen Fußball noch zu schätzen wissen", so die Ultras weiter.