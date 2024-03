Paukenschlag beim CFC! Chris Löwe beendet mit sofortiger Wirkung seine Profikarriere

Chemnitz - Chris Löwe (34) vom Chemnitzer FC verlässt still und leise die Fußballbühne!

Chris Löwe (34) verletzte sich 2023 und kämpfte seitdem vergeblich um seine Rückkehr. © picture point/Sven Sonntag

Wie der Regionalligist am Karfreitag bekannt gab, beendet der 34-Jährige, der mit Borussia Dortmund die Meisterschaft und mit Huddersfield den Aufstieg in die Premiere League feierte, mit sofortiger Wirkung seine aktive Karriere.



Löwe teilte diese Entscheidung, die sich nach der monatelangen Verletzungspause abgezeichnet hatte, CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand und Cheftrainer Christian Tiffert (42) mit.

"Ich habe lange überlegt und viele Gespräche geführt, um die richtige Entscheidung zu treffen. Doch mein Körper lässt eine Rückkehr zu alter Stärke einfach nicht mehr zu", sagte Löwe: "Ich hatte eine unheimlich aufregende Zeit in Chemnitz und werde diesen Verein immer in meinem Herzen tragen. Für all die tollen Menschen und Erlebnisse bin ich unendlich dankbar."

Löwe wechselte 2002 aus seiner Heimatstadt Plauen ans Nachwuchsleistungszentrum des CFC. Als 19-Jähriger feierte er mit den Himmelblauen den Aufstieg in die Regionalliga. Drei Jahre später schaffte er mit Chemnitz unter Trainer Gerd Schädlich den Sprung in die 3. Liga.

Anschließend spielte Löwe bei Borussia Dortmund, dem 1. FC Kaiserslautern, Huddersfield Town und Dynamo Dresden, ehe er 2022 nach Chemnitz zurückkehrte.