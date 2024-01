Darum kam Ex-Torhüter und Publikumsliebling Jakub Jakubov zum CFC-Trainingsstart

Chemnitz - Großes Hallo am Mittwoch im Chemnitzer Sportforum. Zum Vorbereitungsstart der Himmelblauen kam plötzlich Jakub Jakubov (34) hereingeschneit. Der jahrelange Stammtorhüter und Publikumsliebling plant allerdings kein Comeback beim CFC !

Ex-CFC-Keeper Jakub Jakubov (34) war beim Trainingsauftakt der Himmelblauen dabei. (Archivbild) © Picture Point/Gabor Krieg

"Ich bin auf Durchreise von Prag nach Greifwald und habe hier im Sportforum noch ein paar Athletiktests absolviert", verriet der 34 Jahre alte Keeper, der im Sommer zum Greifswalder FC gewechselt war.



Der Regionalliga-Spitzenreiter startet am Donnerstag ins Training. Beim CFC ging es am Mittwochnachmittag los. Die Hoffnungen von Chefcoach Christian Tiffert (41), ohne Verletzte und Erkrankte ins neue Jahr zu starten, erhielten gleich am ersten Trainingstag einen ordentlichen Dämpfer.

Kapitän Tobias Müller (30), Felix Müller (26) und Niclas Erlbeck (30) waren nicht anwesend. Alle drei plagen sich mit grippalen Infekten herum. Tiffert: "Wir hoffen, dass wir sie schnell wieder fit bekommen."

Bereits in einer Woche, am 10. Januar, fliegen die Chemnitzer ins Trainingscamp in die Türkei.